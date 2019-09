Karen Clark Judges Bugfest Cook-Off 2019

Zweli’s Piri Piri Kitchen and Wye Kitchen & Brewing go head to head for the 2019 Critter cook-off!

1. View this post on Instagram #BUGFEST2019 @thekarenclark #crittercookoff Zweli’s Piri Piri Kitchen VS Wye Kitchen & Brewing #nc #raleigh A post shared by Foxy 107/104 (@foxy107104) on Sep 20, 2019 at 8:29am PDT 2. Bugfest 2019 Source:Urban One Bugfest , 2019 , Karen Clark karen clark,2019,bugfest 3. Bugfest 2019 Source:Urban One Bugfest , 2019 , Karen Clark karen clark,2019,bugfest 4. Bugfest 2019 Source:Urban One Bugfest , 2019 , Karen Clark karen clark,2019,bugfest 5. Bugfest 2019 Source:Urban One Bugfest , 2019 , Karen Clark karen clark,2019,bugfest 6. Bugfest 2019 Source:Urban One Bugfest , 2019 , Karen Clark karen clark,2019,bugfest 7. Bugfest 2019 Source:Urban One Bugfest , 2019 , Karen Clark karen clark,2019,bugfest 8. Bugfest 2019 Source:Urban One Bugfest , 2019 , Karen Clark karen clark,2019,bugfest 9. Bugfest 2019 Source:Urban One Bugfest , 2019 , Karen Clark karen clark,2019,bugfest 10. Bugfest 2019 Source:Urban One Bugfest , 2019 , Karen Clark karen clark,2019,bugfest 11. Bugfest 2019 Source:Urban One Bugfest , 2019 , Karen Clark karen clark,2019,bugfest 12. Bugfest 2019 Source:Urban One Bugfest , 2019 , Karen Clark karen clark,2019,bugfest 13. Bugfest 2019 Source:Urban One Bugfest , 2019 , Karen Clark karen clark,2019,bugfest 14. Bugfest 2019 Source:Urban One Bugfest , 2019 , Karen Clark karen clark,2019,bugfest 15. Bugfest 2019 Source:Urban One Bugfest , 2019 , Karen Clark karen clark,2019,bugfest 16. Bugfest 2019 Source:Urban One Bugfest , 2019 , Karen Clark karen clark,2019,bugfest 17. Bugfest 2019 Source:Urban One Bugfest , 2019 , Karen Clark karen clark,2019,bugfest 18. Bugfest 2019 Source:Urban One Bugfest , 2019 , Karen Clark karen clark,2019,bugfest 19. Bugfest 2019 Source:Urban One Bugfest , 2019 , Karen Clark karen clark,2019,bugfest 20. Bugfest 2019 Source:Urban One Bugfest , 2019 , Karen Clark karen clark,2019,bugfest 21. Bugfest 2019 Source:Urban One Bugfest , 2019 , Karen Clark karen clark,2019,bugfest 22. Bugfest 2019 Source:Urban One Bugfest , 2019 , Karen Clark karen clark,2019,bugfest 23. Bugfest 2019 Source:Urban One Bugfest , 2019 , Karen Clark karen clark,2019,bugfest 24. Bugfest 2019 Source:Urban One Bugfest , 2019 , Karen Clark karen clark,2019,bugfest 25. Bugfest 2019 Source:Urban One Bugfest , 2019 , Karen Clark karen clark,2019,bugfest 26. Bugfest 2019 Source:Urban One Bugfest , 2019 , Karen Clark karen clark,2019,bugfest 27. Bugfest 2019 Source:Urban One Bugfest , 2019 , Karen Clark karen clark,2019,bugfest 28. Bugfest 2019 Source:Urban One Bugfest , 2019 , Karen Clark karen clark,2019,bugfest 29. Bugfest 2019 Source:Urban One Bugfest , 2019 , Karen Clark karen clark,2019,bugfest 30. Bugfest 2019 Source:Urban One Bugfest , 2019 , Karen Clark karen clark,2019,bugfest