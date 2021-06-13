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Artist Call: Public Art on Fayetteville Street Kiosks

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Painting With A Twist - Indy

Source: Lauren Beasley / WTLC 106.7

Project Overview

Summary

  • The City of Raleigh Department of Transportation in partnership with the Office of Emergency Management and Special Events and the Raleigh Arts Office invites artists to submit artwork for an artwork display on Fayetteville Street in downtown Raleigh.
  • Artists do not need to create a brand new artwork but are instead encouraged to submit previous artwork from their portfolio.
  • Selected artists will receive a $500 honorarium 
  • Nine artists will be selected to have their artwork displayed
  • Applications must be submitted by 10 a.m. on June 21, 2021.
  • Read the full artist call, including information about the selection process
  • Apply online

Eligibility

  • Eligibility is open to artists, 18 years of age or older, residing, working, exhibiting or attending school in the Triangle Area.
  • City of Raleigh staff are also welcome to apply, but they will not be able to collect the $500 honorarium due to City policy.

Project Details

The City of Raleigh is looking to spruce up news publication kiosks on Fayetteville street and to provide an opportunity for local artists to showcase their talent.

The City will install nine large metal panels along Fayetteville Street which will display local artwork. The artwork will remain installed for at least one year. The artwork will be high-visibility.

Technical Requirements

If selected, artists will be responsible for providing their design in a high resolution and large scale digital format. Staff will be available to answer questions and provide feedback to the nine selected artists.

  • The artwork will be printed directly on metal panels. Those panels will then be bolted to the existing kiosks.
  • The artwork will be printed at 150 PPI @ 100% scale (300 PPI @ 50% scale, etc.)
  • Please use these dimensions: 61 inches tall x 106.5 inches wide, which accounts for a 1-inch bleed in all directions. Finished panels will be 59 h x 104.5 w.
  • The file size should be around 50 MB or less. If you are having trouble with a large file, please reach out for assistance.
  • Work in Adobe CMYK color mode for best results
  • Please submit as PDF, EPS, TIFF, JPEG, or AI (listed here by preference)
  • If working with layers, please flatten the image before submitting, and convert all text to outlines (to avoid missing fonts)
  • Artists should keep in mind passenger and vehicle visibility requirements when creating their designs. Avoid the use of artwork elements that look like traffic signs or signals (for example arrows, red octagons, etc).
  • Text and letters are permitted when used as part of the overall design.
  • Artists can include their signature and a hashtag (but no websites or social media handles)

Design proposals and their copyright will belong to the artists. The City of Raleigh reserves the right to use images of the designs and for review and project promotional purposes.

Deadline

All materials must be received no later than Monday, June 21 at 10 a.m. EST. Incomplete or late submittals will not be considered.

Budget

The City will cover the cost of printing artwork on metal panels and installing the artwork on Fayetteville Street. Selected artists are responsible for creating artwork in a print-ready digital format. Artists will receive an honorarium of $500. 

Application

Artists wishing to be considered must submit the following materials online:

  1. Proposed Artwork
    1. You can submit up to three proposed artworks.
    2. You are encouraged to use existing artwork from your portfolio but can also create artwork specifically for this call.
    3. Please submit web-size (72-150 dpi) images with your application but keep in mind that if selected you will need to provide a large scale and high resolution (150 dpi) version.

If you have trouble with the form, have files that are too large to upload, or need further instruction, you can email Jenn Hales at jenn.hales@raleighnc.gov. Fill out the online application

 

President Obama Pardons National Thanksgiving Turkey

10 Times Sasha Obama Showed Her Gemini Ways

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[caption id="attachment_2828923" align="alignleft" width="947"] Source: Chip Somodevilla / Getty[/caption] We can all agree that the love affair between the Obama family and the rest of the nation is strong. Our forever First Family has left a mark on our hearts. The POTUS and FLOTUS infatuation is something serious. But the way we feel about their daughters? That's next-level love. But today, all eyes are on Sasha Obama, as she turns 20 (June 10). https://www.instagram.com/p/B5YrxQQABk6/   Remember when we were first introduced to her? She was an adorable 7-year-old with tons of #BlackGirlMagic and all-cheeks. But our beloved Former First Daughter is growing up before our eyes. Standing at 5 feet 9 inches tall, the baby of the Obama family is stepping into her own and is making us all proud. But being the president's daughter, especially the child of the first Black president of the United States couldn't have been easy. Living your life under the microscope—even after President Obama's term ended in 2017 must be a struggle, but she has persevered and is one beautiful and well-adjusted teenager. Now...let's talk about her fashion. When your mother is Michelle Obama—arguably one of the most fashionable women in the world—that impeccable sense of style and confidence is going to rub off on you. So, with Ms. Sasha, just like her mama, she slays and has been putting a smile on our face since her Daddy started his Presidential campaign way back in 2007. So to celebrate baby girl, and her true Gemini spirit, here are 10 times she showed us her spunk, her style, and her smile over the years!

 

Karen Clark head shot

Source: In His Image Photography / In His Image Photography

Facebook: The Karen Clark

Instagram: @TheKarenClark

Twitter/Snapchat: @The_KarenClark

YouTube: The Karen Clark

artist , Artwork , kiosk , raleigh

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