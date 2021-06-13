Artist Call: Public Art on Fayetteville Street Kiosks

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10 Times Sasha Obama Showed Her Gemini Ways
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10 Times Sasha Obama Showed Her Gemini Ways
1. SASHA OBAMA AND HER FATHER AT THE TURKEY PARDON CEREMONY, 2015Source:Getty 1 of 10
2. SASHA OBAMA AND FAMILY POSE FOR HER HIGH SCHOOL PROM PHOTO, 20172 of 10
3. SASHA OBAMA AT THE STATE DINNER, 2016Source:Getty 3 of 10
4. THE FIRST FAMILY AT THE NATIONAL CHRISTMAS TREE LIGHTING, 2015Source:Getty 4 of 10
5. SASHA OBAMA AT A PRESIDENTIAL EVENT, 2015Source:Getty 5 of 10
6. SASHA OBAMA AT THE ANNUAL EASTER EGG ROLL, 2009Source:Getty 6 of 10
7. BARACK OBAMA AND HIS DAUGHTERS LOUNGING ON THE SOFA, 2016Source:Pete Souza 7 of 10
8. THE OBAMA GIRLS SHARE A WARM EMBRACE WITH THEIR DADSource:Pete Souza 8 of 10
9. BARACK AND SASHA OBAMA ON ELECTION DAY, 2008Source:Getty 9 of 10
10. BARACK OBAMA AND HIS DAUGHTERS AT TNT CHRISTMAS IN WASHINGTON, 2014Source:Getty 10 of 10
Twitter/Snapchat: @The_KarenClark