British Media Personality Says Meghan Markle Has No Class And Gets Dragged Relentlessly By Twitter About Her Looks

So, there were plenty of haters on social media during the royal wedding on Saturday. But one really got Twitter worked up. It was British media personality Katie Hopkins’ tweet about Meghan Markle.

Welp, Twitter decided that Katie was just begging for attention, so they gave it to her.

Cicely Tyson is 51 years older than Katie Hopkins. pic.twitter.com/YklCGaNzEf — GirlTyler (@sheistyler) May 20, 2018

#FunFact: Gabriel Union is 2 years OLDER than Katie Hopkins, let that sink in…. pic.twitter.com/TeAMox3MuF — Shady Music Facts (@TheFactsOfShade) May 21, 2018

Salma Hayek is 7 years older than Katie Hopkins pic.twitter.com/uQxbXchhJX — Bad Latinas ๐Ÿ’ƒ๐Ÿผ (@LatinasWinning) May 21, 2018

Ellen DeGeneres is 17 years older than katie hopkins, racism never ages well pic.twitter.com/S1hlX6i4h8 — captain holt ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿพ (@husxyn) May 21, 2018

Tina Lawson is 21 years older than Katie Hopkins…… pic.twitter.com/kwAcj54qzM — ใ คู‹ (@itsRaphaeI) May 21, 2018

Viola Davis is 9 years older than Katie Hopkins skksjssjjd pic.twitter.com/Oql7OjKFxx — Film & TV rants (@FilmTVRants) May 20, 2018

Angela Bassett is 16 years OLDER than Katie Hopkins pic.twitter.com/YDoLkIelCq — XL (@00XL00) May 20, 2018

Mariah Carey is 5 years older than Katie Hopkins pic.twitter.com/8ZlsnLzzMl — Shade-riah Carey ๐Ÿ ด (@mimiisourqueen) May 20, 2018

Jennifer Lopez is 5 years older than Katie Hopkins pic.twitter.com/g0HXVrDiM6 — Kaneki with the good hair (@The_Last_Jesse_) May 20, 2018

