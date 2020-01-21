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Ladies, What Do You REALLY Want For Valentine’s Day?? Take Our Poll!

Number fourteen with a heart round it

Source: Image Source / Getty

Valentine’s Day will be here before you know it! So, it’s time to start planning. But what do women REALLY want for Valentine’s Day?

 

 

26th Annual Screen Actors Guild Awards - Arrivals

Celebrities Gave Serious Lewks At The Screen Actors Guild Awards

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Celebrities Gave Serious Lewks At The Screen Actors Guild Awards

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Celebrities Gave Serious Lewks At The Screen Actors Guild Awards

[caption id="attachment_3070338" align="alignleft" width="953"] Source: Jeff Kravitz / Getty[/caption] Awards season is in full swing! This time around, all of the fashionable stars gathered around to celebrate their amazing performances in television and film. The Screen Actors Guild Awards had some noteworthy honorees. Lupita Nyong'o, Cynthia Erivo, and Jennifer Lopez were all up for awards which means they definitely brought their A-game to the red carpet. Per usual, the stars did not disappoint. There was an overwhelming theme of bright, bold colors. From neon pinks to summery yellows, the celebrities took vibrancy to another level. On the contrary, some starlets opted for black and white monochrome looks. Somewhere in the middle was a beautiful blend of pastel gowns that screamed Spring. In case you missed all the fabulousness that was the Screen Actors Guild red carpet, here's a roundup of the best looks and hottest red carpet trends.

 

Karen Clark head shot

Source: In His Image Photography / In His Image Photography

Facebook: The Karen Clark

Instagram: @TheKarenClark

Twitter/Snapchat: @The_KarenClark

gift , valentine's day

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