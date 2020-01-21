Ladies, What Do You REALLY Want For Valentine’s Day?? Take Our Poll!

Valentine’s Day will be here before you know it! So, it’s time to start planning. But what do women REALLY want for Valentine’s Day?
Celebrities Gave Serious Lewks At The Screen Actors Guild Awards
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Celebrities Gave Serious Lewks At The Screen Actors Guild Awards
1. CYNTHIA ERIVO AT THE 26TH ANNUAL SCREEN ACTORS GUILD AWARDS, 2020Source:Getty 1 of 12
2. LOGAN BROWNING AT THE 26TH ANNUAL SCREEN ACTORS GUILD AWARDS, 2020Source:Getty 2 of 12
3. LUPITA NYONG'O AT THE 26TH ANNUAL SCREEN ACTORS GUILD AWARDS, 2020Source:Getty 3 of 12
4. PRIAH FERGUSON AT THE 26TH ANNUAL SCREEN ACTORS GUILD AWARDS, 2020Source:Getty 4 of 12
5. DANAI GURIRA AT THE 26TH ANNUAL SCREEN ACTORS GUILD AWARDS, 2020Source:Getty 5 of 12
6. ZOE KRAVITZ AT THE 26TH ANNUAL SCREEN ACTORS GUILD AWARDS, 2020Source:Getty 6 of 12
7. SAMIRA WILEY AT THE 26TH ANNUAL SCREEN ACTORS GUILD AWARDS, 2020Source:Getty 7 of 12
8. LOLA OGUNNAIKE AT THE 26TH ANNUAL SCREEN ACTORS GUILD AWARDS, 2020Source:Getty 8 of 12
9. ASHLEIGH LATHROP AT THE 26TH ANNUAL SCREEN ACTORS GUILD AWARDS, 2020Source:Getty 9 of 12
10. JENNIFER LOPEZ AT THE 26TH ANNUAL SCREEN ACTORS GUILD AWARDS, 2020Source:Getty 10 of 12
11. STORM REID AT THE 26TH ANNUAL SCREEN ACTORS GUILD AWARDS, 2020Source:Getty 11 of 12
12. ZURI HALL AT THE 26TH ANNUAL SCREEN ACTORS GUILD AWARDS, 2020Source:Getty 12 of 12
Twitter/Snapchat: @The_KarenClark