Party from 11pm-4:30am

Platinum Royale 2600 HWY 86North Hillsborough North Carolina 27278

From Raleigh

I-40 West to Exit 261-Right off ramp 6 miles, Platinum Royale on left

From Durham

I-85 S. Exit 164-Right off ramp 5 miles, Platinum Royale on left

From Greensboro/Burlington

I-85 N. Exit 164-left off ramp 5 miles, Platinum Royale on left

From Danville/Yanceyville

Take 86South Platinum Royale on right

Formally known as The SHIP—-B.Y.O.B please!