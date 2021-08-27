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Weekend’s Community Events & Giveaways

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Prep 4 Success Back To School Supply Giveaway 2017

Source: Jennifer Hall / JENNIFER HALL

 

Thank you for sharing your community events that are free and open to the public in efforts to assist those in need in our neighborhoods.  Here are a list of upcoming events that was shared this week.  To post your own event go to our community calendar or email Melissa Wade at mwade@radio-one.com.

  • SAT AUG 28TH –  12NOON – 4PM… MOUNT PLEASANT BAPTIST CHURCH PRESENTS YOUTH OF ALL AGES “PRAISE IN THE PARK – EXPERIENCE THE MOVEMENT” AT SOUTH GATE PARK (OUTDOOR EVENT) – 1801 PROCTOR ST. IN RALEIGH, NC… THERE WILL BE SCHOOL SUPPLIES GIVEN AWAY, LOCAL PERFORMERS, GAMES, FOOD TRUCKS, AND MORE.  LAWN CHAIRS AND TENTS WELCOMED  Minister Michael Barrow, Sr.

    +1 (919) 539-8359 youthmpbc@outlook.com

  • SAT AUG 28TH –  9AM – 12NOON STOP BY AND GET YOUR SHOT AT CARY FIRST CHRISTIAN CHURCH –  1109 EVANS RD. CARY – COVID VACCINES AVAILABLE FOR ANYONE 12 AND OVER … YOU MUST REGISTER FIRST – CALL 919-467-1053  FOR MORE INFO.
  • SAT AUG 28TH 9AM – 3PM.  LINK UP TO STOP COVID VACCINATION EVENT AT EMERY GYMNASIUM – ST. AUGUSTINE UNIVERSITY – 1315 OAKWOOD AVE. RALEIGH, NC. JOIN US AND BRING THE FAMILY AND FRIENDS TO GET VACCINATED.  FIRST 25 VACCINATED WILL RECEIVE A $20 GIFT CARD.  REFRESHMENTS WILL BE SERVED.  THIS IS LEADING UP TO THE SAU FALCON FOOTBALL SCRIMMAGE.
  • SAT AUG 28TH – 9AM  CONTACT LESS BACK TO SCHOOL SUPPLY & FOOD DISTRIBUTION AT SOUTH EDGECOMBE MIDDLE SCHOOL – 230 PINETOP CRISPS RD. IN PINETOPS, NC –   9AM WHILE SUPPLIES LAST.  CHILD MUST BE PRESENT TO RECEIVE SCHOOL SUPPLIES.  SPONSOR:  ITS DOABLE INC, FOOD BANK, AND MARKETING WITH A TWIST.

Weekend’s Community Events & Giveaways  was originally published on thelightnc.com

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