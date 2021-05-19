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Your List Of Upcoming Community Events

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Urban League Food Drive

Source: Timara Wright / Maramac Studios

 

Thank you for sharing your community events that are free and open to the public in efforts to assist those in need in our neighborhoods.  Here are a list of events that was shared this week.  To post your own event go to our community calendar or email Melissa Wade at mwade@radio-one.com.

  • FRIDAY MAY 21ST – 11AM – 2PM FIRST MISSIONARY BAPTIST CHURCH OF CHINQUAPIN ARE SERVING FREE MODERNA COVID 19 VACCINES AT THE CHURCH’S FELLOWHIP HALL – 3882 OUTH 50 HWY – NEXT TO THE ELEMENTARY SCHOOL – CALL PASTOR MANLEY FOR MORE INFO. 919-915-0706

 

  • SATURDAY MAY 22ND – 9AM …. STOP HUNGER ONE COMMUNITY AT A TIME FOOD DISTRIBUTION IS BACK IN THE COMMUNITY – THIS SATURDAY IN GOLDSBORO – HOSTED BY WAYNE PREPATORY ACADEMY AT 1404- B PATETOWN RD. IN GOLDSBORO, NC  9AM UNTIL FOOD IS GONE.
    • ( DRIVE THRU ONLY … TRUNK CLEAN AND OPEN – ONE BOX PER FAMILY, 2 FAMILIES PER CAR MAX)
    • FOOD BANK OF CENTRAL AND EASTER NC, AND LISA GREEN WITH MARKETING WITH A TWIST.

 

  • SATURDAY MAY 22ND –  11AM … IN RESPONSE TO FAMILIES WHO REMAIN IMPACTED BY COVID-19,  IT IS FINISHED MINISTRIES LOCATED 17 COLLEY LN. IN CAMERON NC, WILL HOST A BOXED FOOD GIVEAWAY, FROM 11AM-1PM.
    • BOXES  WILL INCLUDE AN ASSORTMENT OF DAIRY, MEAT AND VEGETABLES. SUPPLIES ARE LIMITED AND REGISTRATION IS REQUIRED, SO GO TO  IT IS FINISHED MINISTRIES DOT ORG
  • SATURDAY JUNE 26TH…7AM … WE ARE ONE… ARE HOSTING A PROSTATE CANCER WALK, RUN, RIDE AT EDGECOMBE COMMUNITY COLLEGE – 225 TARBORO ST. IN ROCKY MOUNT, NC  FROM 7AM – 1PM FOR EMMANUEL HEALTH EDUCATION.

Your List Of Upcoming Community Events  was originally published on thelightnc.com

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