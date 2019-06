Artist That Have Never Won A Grammy / Artista que nunca ha ganado un Grammy

With all the awards shows and comparing artists. If you say an artist is only dope based on the number of Grammy’s they’ve won, you’re crazy. Check out these multi-nominated Grammy artists, that have never won, but we consider them icons.

Español: Con todas las premiaciones y artistas de comparación. Si dices que un artista solo se basa en la cantidad de Grammy que han ganado, estás loco. Echa un vistazo a estos artistas Grammy nominados múltiples, que nunca han ganado, pero los consideramos íconos.

Tupac Shakur- Nominations: 7

J.Cole- Nominations 7

Jazmine Sullivan- Nominations: 11

Nipsey Hussle– Nominations 1

Busta Rhymes–Nominations: 11

Nicki Minaj –Nominations: 10

Snoop Dogg-Nominations: 16

Public Enemy-Nominations: 5

Mos Def-Nominations: 7

Vanessa Williams-Nominations: 11

Brian McKnight-Nominations: 17

Nas-Nominations: 11

The Notorious B.I.G.- Nominations: 4 Musiq Soulchild-Nominations: 12

Diana Ross-Nominations: 12

Run–DMC–Nominations: 1

